Туреччина розробила нову зернову угоду

Туреччина веде переговори з Росією і Україною щодо безпечного проходу суден із зерном Чорним морем – як заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, у Анкарі розробили відповідний план.

Про це 31 серпня.

Про це пише агентство Reuters.

За словами очільника турецького міністерства, Анкара вже представила відповідний план обом сторонам і готова працювати над відновленням домовленостей, подібних до Чорноморської зернової угоди.

"Ми підготували план і перебуваємо в контакті з обома сторонами щодо нього. Якщо виникнуть необхідні умови, ми, зокрема, працюємо над досягненням нової угоди, подібної до зернової", – заявив Фідан.

Туреччина та ООН вже виступили посередниками під час укладання Чорноморської зернової ініціативи у липні 2022 року. Тоді Україна попри повномасштабну війну експортувала Чорним морем майже 33 млн тонн зерна, пише Reuters.

У липні 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявляла, що домовленості не забезпечили належного доступу для її експорту продовольства та добрив і що відповідні поставки зіштовхувалися із серйозними перешкодами.

Нагадаємо:

Як повідомлялося раніше, 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Раніше Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі.

Раніше стало відомо, що Україна через третю сторону передала Росії пропозицію взаємно припинити атаки на цивільні об'єкти в Чорному морі та очікує на відповідь Москви. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не готова до взаємного припинення атак на судна з агропродукцією в Чорному морі, оскільки Москва хоче розширити угоду, щоб вона охоплювала атаки на російську нафтову інфраструктуру.

Раніше повідомлялося, що Туреччина стала обмежувати прохід через Дарданелли для деяких комерційних суден, які прямують до портів України та Росії, але турецькі чиновники говорять, що можуть бути лише тимчасові заходи.

Після посилення атак РФ на українські порти та цивільні судна Анкара продемонструвала, що готова використовувати контроль над Босфором і Дарданеллами як важіль тиску, і для українського експорту це означає нову премію за ризик.