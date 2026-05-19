Відмова від російського газу: Словаччина укладе 10-річну газову угоду з Азербайджаном

Словаччина планує укласти довгостроковий контракт з Азербайджаном на постачання природного газу щонайменше на 10 років.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба, пише профільне видання ExPro.

Ініціатива пов'язана з вимогами ЄС щодо поетапного припинення імпорту російського природного газу.

За словами Тараби, Словаччина розглядає Азербайджан як надійного партнера, зокрема після допомоги з постачаннями під час нещодавньої транзитної кризи в Україні.

Голова державної енергетичної компанії SPP Мартін Гуска у березні підтверджував, що компанія веде початкові переговори з SOCAR.

Раніше SPP уклала короткостроковий пілотний контракт із SOCAR, за яким поставки газу почалися у грудні 2024 р.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв про готовність Баку підтримувати поставки до Центральної Європи.

Нагадаємо:

Європейський Союз повністю відмовиться від імпорту російського газу до кінця вересня 2027 року.