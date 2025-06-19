Сирія вперше за 14 років провела міжнародний платіж через SWIFT

Центральний банк Сирії заявив про першу міжнародну банківську транзакцію через систему SWIFT з початку громадянської війни.

Про це пише Reuters.

За словами голови сирійського центробанку Абделькадера Хусрієха, платіж було здійснено 16 червня — кошти надійшли з сирійського до італійського банку. Це перша така операція після понад десяти років санкцій і міжнародної ізоляції.

"Шлях для інших подібних транзакцій тепер відкритий", — сказав Хусрієх у коментарі Reuters. За його словами, вже за кілька тижнів можуть початися операції з американськими банками.

Ізоляція банківської системи Сирії почалася в 2011 році після придушення протестів режимом Башара Асада. Протягом понад десяти років сирійські банки були відключені від SWIFT і втратили кореспондентські рахунки в західних фінансових установах.

Після того як Асад був усунутий від влади в результаті наступу опозиційних сил у 2024 році, тимчасова адміністрація країни під керівництвом Ахмеда аль-Шараа почала процес нормалізації міжнародних зв'язків. Кульмінацією стало травневе зустріч аль-Шараа з президентом США Дональдом Трампом у Саудівській Аравії.

Після цього США пом’якшили частину фінансових санкцій, а ЄС оголосив про припинення режиму економічних обмежень.

Сирія потребує масштабної міжнародної допомоги: за даними ООН, 90% населення країни живе за межею бідності. За словами Хусрієха, повернення до глобальної фінансової системи є ключем до запуску економіки та відбудови інфраструктури.

Нагадаємо:

Сирія повністю відновить підключення до міжнародної платіжної системи SWIFT "протягом кількох тижнів", що ознаменує повернення країни до глобальної економіки після 14 років війни та санкцій, які зробили її ізгоєм на міжнародній арені.

Клан Асадів за півстоліття влади в Сирії міг "викачати" з країни до 12 мільярдів доларів завдяки державним монополіям, торгівлі наркотиками та частково реінвестиціям.

У 2018-2019 роках центральний банк Сирії таємно переправив близько 250 млн дол готівкою до Москви літаками.

Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 53 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація визволення Леванту", 8 грудня завершився захопленням Дамаска - столиці країни.

Згодом США скасували давні санкції проти Сирії, які тривали з 2004 року.