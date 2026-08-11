Тимчасові судноплавні обмеження Туреччини збільшили премію за ризик – ЗМІ

Після посилення атак РФ на українські порти та цивільні судна Анкара продемонструвала, що готова використовувати контроль над Босфором і Дарданеллами як важіль тиску, і для українського експорту це означає нову премію за ризик.

Про це пише Ukrainian Shipping Magazine.

Так, 8–9 серпня з'явилися повідомлення про тимчасове обмеження проходу комерційних суден через протоки. Згодом турецькі чиновники уточнили, що судноплавство не припинялося, а застосовувалися тимчасові заходи безпеки.

"Для Туреччини це не лише питання безпеки. Контроль над протоками дає Анкарі один із найпотужніших важелів впливу на чорноморську торгівлю. І Туреччина вже продемонструвала готовність цим важелем користуватися", – пише видання.

За словами аналітика Barva Invest Богдана Костецького, погроза обмеження руху через протоки не є порожньою. Туреччина справді має інструменти для тимчасового обмеження судноплавства з міркувань безпеки.

Він зазначив, що крім Конвенції Монтре діють турецькі правила судноплавства, які дозволяють тимчасово призупиняти рух у разі безпосередньої загрози безпеці навігації, життю людей, суднам, майну або довкіллю.

При цьому сама Туреччина трактує режим проток саме таким чином: конвенція гарантує свободу проходу торгівельних суден, але ця свобода не означає "вільного та нерегульованого" проходження, адже безпека навігації є невіддільною частиною режиму проток.

Дії Анкари варто сприймати не стільки як спробу перекрити чорноморську торгівлю, скільки як демонстрацію того, що Туреччина має можливість впливати на неї. Туреччина надіслала чіткий сигнал — це запрошення за стіл переговорів, вважає Костецький.

Засновник Marelis Navigation S.A. Костянтин Соболь вважає, що нинішні дії Туреччини радше були тестом реакції ринку – Анкара після короткочасних затримок відновила нормальний рух.

На думку Соболя, це свідчить про небажання Туреччини заходити у юридично складну зону та прямо порушувати режим, встановлений Конвенцією Монтре. Водночас сама демонстрація можливості впливати на рух суден мала показати Україні та Росії, що Анкара може втручатися в ситуацію, якщо ризики для чорноморського судноплавства продовжать зростати.

Соболь також допускає, що сторони можуть домовитися про певні правила, які дозволять уникнути атак на судна, що перевозять зерно, як це було у 2023 році на тлі запуску українського морського коридору.

Співзасновник і директор B.G. Shipping Геннадій Іванов вважає, що Анкара має власний економічний інтерес у ситуації. Скорочення судноплавства через турецькі протоки означає і втрати для самої Туреччини. Інтерес Анкари — продемонструвати контроль, змусити сторони зважати на турецькі вимоги та водночас зберегти власні торгівельні потоки.

Найцікавіший ефект може проявитися навіть не у фізичному перекритті проток, а в поведінці покупців українського зерна, говориться у публікації. Міжнародні трейдери вже починають закладати військовий ризик не лише у фрахт, а безпосередньо в умови контрактів.

У контрактах дедалі частіше з'являються розширені положення про військові ризики, форс-мажор та можливість розірвання угоди.

Для українського продавця це створює принципову проблему. Якщо покупець отримує право відмовитися від контракту у разі погіршення безпекової ситуації, фактично частина всього ризику переходить на виробника або експортера.

"Така стаття практично перетворює договір на опціон для покупця: якщо ситуація його влаштовує, він виконує; якщо ні, він може вийти з угоди практично без ризику", — пояснює Костецький.

Тобто судно ще може фізично проходити Босфор, порт може працювати, а зерно може бути готове до відвантаження — але покупець уже матиме можливість закласти в контракт сценарій, за якого цього не станеться, говориться у публікації Ukrainian Shipping Magazine.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Туреччина стала обмежувати прохід через Дарданелли для деяких комерційних суден, які прямують до портів України та Росії, але турецькі чиновники говорять, що можуть бути лише тимчасові заходи.

23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що Туреччина закликала Україну та Росію запровадити мораторій на удари по торгових суднах у Чорному морі.