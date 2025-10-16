Мінекономіки повідомило про нові кроки у реалізації угоди про надра із США

Енергетичну безпеку Європи, посилення санкцій та залучення американського капіталу в Україну обговорили представники української делегації з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зустріч відбулася 15 жовтня в межах щорічного фінансового тижня International Monetary Fund та World Bank у Вашингтоні, США.

Сторони обговорили Американсько-Український Інвестиційний фонд відбудови, який вже почав працювати. Водночас Україна очікує на низку важливих рішень для його повного функціонування. Наразі вже формується перший портфель потенційних проєктів з акцентом на критичних мінералах, енергетиці та інфраструктурі.

Також учасники обговорили питання залучення великого американського капіталу в Україну. У пріоритеті українсько-американської співпраці – оборона, санкції, фінансова підтримка.

Крім того, важливою темою стало питання забезпечення енергетичної безпеки Європи та необхідність посилення санкцій проти Росії.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

НАК "Нафтогаз" пропонує кілька проєктів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США.

Американсько-український інвестиційний фонд відбудови становитиме близько 200 мільйонів доларів США до кінця 2026 року, а з урахуванням співфінансування проєктів в Україну буде вкладено ще сотні мільйонів доларів.