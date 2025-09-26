Українська правда
Україна запропонувала перші проєкти у межах угоди про надра із США

Володимир Тунік-Фриз — 26 вересня, 10:09
НАК “Нафтогаз” пропонує кілька проектів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США
Фейсбук сторінка міністра економіки Соболева

НАК "Нафтогаз" пропонує кілька проектів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Сергія Корецького.

"Нафтогаз" запропонувала десять проектів, спрямованих на видобуток і енергоефективність.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко планує реалізувати три проекти за рахунок фінансування зі спільних із США фондів до кінця 2026 року, заявила вона після зустрічі з представниками американської організації, яка контролює інвестиційний механізм, минулого тижня.

"Ми хочемо бути серед перших проектів у цій сфері", – сказав генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Хоча Корецький не надав деталей щодо пропозицій «Нафтогазу» з міркувань безпеки, він закликав західних партнерів також використовувати існуючі ліцензії.

Наприклад, Royal Dutch Shell Plc і Chevron Corp. понад десять років тому розпочали проекти з розвідки сланцевого газу, з яких компанії вийшли в 2014 році після анексії Криму Росією і початку військового конфлікту на сході країни.

Родовище Олеська на заході України, де Chevron мав намір вести діяльність, є доступним, сказав Корецький.

"Якщо Chevron, яка дуже добре знається на цій темі, на цьому проекті, або будь-які інші компанії, що мають досвід у розробці сланцевого газу, звернуть увагу на цей проект на заході України, ми будемо дуже раді", – сказав він.

Нагадаємо:

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

енергетика інвестиції США надра

надра

