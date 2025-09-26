Україна запропонувала перші проєкти у межах угоди про надра із США
НАК "Нафтогаз" пропонує кілька проектів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Сергія Корецького.
"Нафтогаз" запропонувала десять проектів, спрямованих на видобуток і енергоефективність.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко планує реалізувати три проекти за рахунок фінансування зі спільних із США фондів до кінця 2026 року, заявила вона після зустрічі з представниками американської організації, яка контролює інвестиційний механізм, минулого тижня.
"Ми хочемо бути серед перших проектів у цій сфері", – сказав генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький.
Хоча Корецький не надав деталей щодо пропозицій «Нафтогазу» з міркувань безпеки, він закликав західних партнерів також використовувати існуючі ліцензії.
Наприклад, Royal Dutch Shell Plc і Chevron Corp. понад десять років тому розпочали проекти з розвідки сланцевого газу, з яких компанії вийшли в 2014 році після анексії Криму Росією і початку військового конфлікту на сході країни.
Родовище Олеська на заході України, де Chevron мав намір вести діяльність, є доступним, сказав Корецький.
"Якщо Chevron, яка дуже добре знається на цій темі, на цьому проекті, або будь-які інші компанії, що мають досвід у розробці сланцевого газу, звернуть увагу на цей проект на заході України, ми будемо дуже раді", – сказав він.
Нагадаємо:
Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.
30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.
Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.