Україна запропонувала перші проєкти у межах угоди про надра із США

НАК “Нафтогаз” пропонує кілька проектів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США

НАК "Нафтогаз" пропонує кілька проектів, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси з США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Сергія Корецького.

"Нафтогаз" запропонувала десять проектів, спрямованих на видобуток і енергоефективність.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко планує реалізувати три проекти за рахунок фінансування зі спільних із США фондів до кінця 2026 року, заявила вона після зустрічі з представниками американської організації, яка контролює інвестиційний механізм, минулого тижня.

"Ми хочемо бути серед перших проектів у цій сфері", – сказав генеральний директор "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Хоча Корецький не надав деталей щодо пропозицій «Нафтогазу» з міркувань безпеки, він закликав західних партнерів також використовувати існуючі ліцензії.

Наприклад, Royal Dutch Shell Plc і Chevron Corp. понад десять років тому розпочали проекти з розвідки сланцевого газу, з яких компанії вийшли в 2014 році після анексії Криму Росією і початку військового конфлікту на сході країни.

Родовище Олеська на заході України, де Chevron мав намір вести діяльність, є доступним, сказав Корецький.

"Якщо Chevron, яка дуже добре знається на цій темі, на цьому проекті, або будь-які інші компанії, що мають досвід у розробці сланцевого газу, звернуть увагу на цей проект на заході України, ми будемо дуже раді", – сказав він.

Нагадаємо:

Представникам США показали в Україні перші родовища, що можуть стати стартовими проєктами для Інвестиційного фонду відбудови України.

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.