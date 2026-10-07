Російська олія, призначена для Індії, зупинилась через атаки на чорноморські порти

Партія російської соняшникової олії, призначена для Індії, була скасована, а інші вантажі затримані після того, як атаки на чорноморські порти порушили експорт від головного постачальника Індії, повідомили представник галузі та джерела в торговельних колах.

Про це повідомляє Reuters.

Партія російської соняшникової олії обсягом 20 000 тонн, призначена для Індії, була "скасована" після того, як постачальник не зміг її доставити через пошкодження портової інфраструктури в Чорноморському регіоні, повідомив Reuters Сандіп Баджорія, президент торгової організації "Міжнародна асоціація соняшникової олії".

Скасування поставок у торгівлі соняшниковою олією трапляються рідко, і про них не повідомлялося вже багато років.

Конфлікт між Росією та Україною також спричинив затримку близько 60 000 тонн соняшникової олії, призначеної для Індії, що змусило індійських покупців активізувати закупівлі пальмової олії напередодні святкового сезону, повідомили торгові джерела.

За словами джерел, російські продавці зараз намагаються відвантажувати соняшникову олію з портів Балтійського моря, таких як Санкт-Петербург та Усть-Луга, оскільки поставки з Чорного моря стали складнішими.

"Відвантаження з балтійських портів означає вищі транспортні витрати та додаткові 10 днів у дорозі", — повідомив Reuters Баджорія, який також є генеральним директором брокерської компанії з торгівлі рослинною олією Sunvin Group, що базується в Мумбаї.

Індія, яка задовольняє майже весь свій попит на соняшникову олію за рахунок імпорту, потребує близько 250 000 тонн імпорту на місяць, але поставки в жовтні можуть скоротитися до 160 000 тонн через затримки з навантаженням у Росії та Україні, повідомив дилер із Нью-Делі.

Нагадаємо:

Індія знижує імпортне мито на соняшникову олію на 10%, проте це більше "на руку" росіянам, які можуть відвантажувати її великими танкерами, у той час, як можливості українських експортерів наразі обмежені.