Индийский нефтяной гигант ищет альтернативу российской нефти - Bloomberg

Reliance, которая перерабатывает почти 600 000 баррелей нефти в день, начал отходить от сырья из России на фоне новых санкций Евросоюза на дизель, произведенный из российской нефти.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и данные Kpler.

Reliance Industries Ltd., подконтрольная миллиардеру Мукешу Амбани, осуществила редкую закупку нефти Murban из Абу-Даби - сразу после введения нового пакета санкций ЕС против дизеля из российской нефти. Хотя компания обычно покупает более дешевые сорта из РФ и Ближнего Востока, на этот раз выбрала премиальный вариант.

По данным Kpler, почти половину импорта Reliance в 2025 году составляет российская нефть. При этом около 20% продукции компания экспортирует в Европу - в основном в виде дизтоплива.

Последние санкции ЕС, которые вступят в силу 21 января 2026 года, запрещают импорт топлива, произведенного из российской нефти - даже если ее переработали в странах, не поддерживающих санкции. Это ставит под угрозу модель Reliance, которая выиграла на скидках РФ после 2022 года.

Представители Reliance не комментировали ситуацию. Bloomberg отмечает, что компания уже ищет альтернативы в странах Ближнего Востока. Но остается вопрос: сможет ли она заместить около 600 тыс баррелей ежедневного импорта из РФ - и по какой цене.

Напомним:

Второй танкер изменил планы по загрузке топлива на заводе Nayara Energy в Индии после введения санкций ЕС.

Нефтяной танкер Talara, зафрахтованный крупной энергетической компанией BP, вышел из порта Вадинар индийского нефтеперерабатывающего завода Nayara Energy, попавшего под санкции, так и не загрузив дизельное топливо.

Как сообщалось, 18 июля, Совет ЕС принял 18-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер, которые ударят по энергетическому, банковскому и военному секторам России, а также торговле с ЕС.

В то же время, часть нового пакета санкций против России, которая направлена на ограничение потока топлива, изготовленного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года, сообщил Bloomberg.