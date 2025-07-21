Санкції ЄС проти російського дизелю почнуть діяти за пів року – Bloomberg

Частина нового пакету санкцій проти Росії, яка спрямована на обмеження потоку пального, виготовленого з російської сирої нафти, набуде чинності лише у січні 2026 року.

Про це пише агентство Bloomberg.

"Європейський Союз заявив, що новий комплекс заходів, спрямованих на обмеження потоку палива, виробленого з російської нафти, не набуде чинності до січня, що послабило деякі побоювання, що вони призведуть до скорочення і без того сильного ринку дизельного палива", – говориться у повідомленні..

У документах, опублікованих на вихідних, йдеться про те, що заборона набуде чинності 21 січня наступного року. Зазначається, що цей крок фактично є забороною на один з основних обхідних шляхів санкцій щодо російських поставок. Раніше великі покупці російської нафти, такі як Індія, змогли переробляти сиру нафту, куплену задешево в Росії, а потім продавати вироблене ними пальне Європі.

Повідомлення з’явилося вже після оголошення в п'ятницю про те, що група наполягатиме на забороні імпорту нафтопродуктів, насамперед дизельного палива, які виробляються в третіх країнах з російської нафти, говориться у публікації.

"ЄС дав ринку дизельного пального певний перепочинок, опублікувавши в останню хвилину шестимісячний перехідний період для імпорту російських нафтопродуктів, отриманих з третіх країн", – прокоментувала це Флоренс Шміт, аналітикиня Rabobank.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, 18 липня, Рада ЄС прийняла 18-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які вдарять по енергетичному, банківському та військовому секторах Росії, а також торгівлі з ЄС.

На тлі нових санкцій Євросоюзу проти Росії ціни на нафту залишаються майже незмінними. Трейдери оцінюють можливі наслідки для глобального ринку палива. У понеділок ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 6 центів і торгувалися на рівні 69,34 долара за барель. Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 17 центів до 67,51 долара.

Раніше повідомлялося, що квартальні доходи Росії від викопного палива впали до найнижчих показників з моменту вторгнення до України. Російські доходи від викопного палива у другому кварталі 2025 року впали на 18% у річному обчисленні – найнижчий показник за квартал з моменту вторгнення в Україну. І це попри збільшення обсягів експорту у другому кварталі на 8% порівняно з першим кварталом 2025 року.