Індія сприятиме налагодженню продовольчих коридорів у Чорному морі – Зеленський

Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів і допомогти розблокувати експорт українського зерна в Чорному морі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив із Прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Розповів про ситуацію в дипломатії", – написав він у Телеграм.

"Активно готуємося по кожному з питань, яке є в адженді зустрічі в Абу-Дабі. З боку України завжди конструктивний підхід, і потрібна така ж готовність іти на деескалацію від Росії", – зазначив Зеленський.

За його словами, "важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни".

Одним із напрямів може бути продовольча безпека, вважає Зеленський.

"Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі", – зазначено у дописі.

Зеленський наголосив, що Росія "має зрозуміти, що від заблокованих морських шляхів страждає її економіка та сотні мільйонів людей в різних країнах".

"Домовились, що команди будуть на звʼязку щодо цих та інших двосторонніх питань", – додав президент.

Нагадаємо:

Туреччина та Організація Об'єднаних Націй організують нові переговори між Росією та Україною щодо перемир'я у Чорному морі, намагаючись об'єднати розрізнені зусилля з метою захисту поставок зерна на тлі стрімкого зростання світових цін на продовольство.

В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.