Суд проти Трампа: юридична група оскаржує мита на китайські товари
Юридична група New Civil Liberties Alliance подала позов до президента США Дональда Трампа через введення ним мит на китайські товари.
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що позов було подано 3 квітня, а 2 квітня Трамп ухвалив рішення про запровадження мита, що, на думку позивача, є незаконним.
Фірма Simplified, що спеціалізується на продажу канцтоварів, стверджує, що зазнає значних збитків через ці "неконституційні" мита. Старший судовий радник позивача, Ендрю Морріс, заявив: "Використовуючи надзвичайні повноваження для запровадження всеосяжного мита на імпорт із Китаю, що не передбачено законом, президент Трамп зловживає цими повноваженнями, узурпуючи право Конгресу контролювати мита і порушуючи поділ влади, передбачений Конституцією."
Позов подано до федерального суду Флориди, і він може стати першим юридичним оскарженням нових мит США. У позові також вказано Департамент внутрішньої безпеки та його високопосадовців як відповідачів.
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