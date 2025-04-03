Долар на мінімумі за пів року, акції у мінусі: як ринки реагують на мита Трампа

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що причиною стала нова тарифна політика Дональда Трампа, яка може загострити торгівельну війну та спровокувати глобальну рецесію.

Долар впав до шестимісячного мінімуму, а прибутковість американських держоблігацій скоротилася після того, як президент США підняв мита до найвищого рівня за останнє століття.

Ф'ючерси на Nasdaq втратили 3,2%, європейські ринки впали майже на 2%, а японський Nikkei досяг восьмимісячного мінімуму. Акції Apple подешевшали на 7%, що зменшило ринкову капіталізацію компанії більш ніж на 240 млрд дол. Вартість Nvidia впала на 5,6%, або 153 млрд дол.

Нові тарифи США включають базове мито у 10% і значно вищі ставки для окремих країн. Китай обкладений 34% митом, Японія – 24%, В'єтнам – 46%, Південна Корея – 25%, а ЄС – 20%. За даними Fitch Ratings, середня ефективна ставка імпортного податку у США зросла до 22%, що є рекордним рівнем з 1910 року.

Ці дії спричинили паніку серед інвесторів. Вони масово скуповували "безпечні активи": золото подорожчало до рекордних 3160 дол за унцію, а єна підскочила на 1%.

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