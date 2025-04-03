Нафта падає: ринок чекає, що мита Трампа скоротять закупівлі

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.

Про це пише Reuters.

Інвестори побоюються, що це може спровокувати глобальну торгівельну війну, знизити темпи економічного зростання та скоротити попит на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,60 (2,13%) дол до 73,35 дол за барель, а ф'ючерси на американську нафту WTI втратили 1,62 дол (2,26%) і опустилися до 70,09 дол. Це стало найбільшим одноденним падінням з 5 березня.

Трамп оголосив про введення мінімального мита у 10% на більшість імпортних товарів, а також про значно вищі мита на продукцію з десятків країн. Попри те, що імпорт нафти, газу та нафтопродуктів не потрапив під нові обмеження, ринки негативно відреагували.

Японський індекс Nikkei впав до восьмимісячного мінімуму, китайський юань оновив семитижневе дно, а фондові ринки в Азії почали торги зі значних втрат.

Аналітики відзначають, що основний ризик для нафтового ринку — уповільнення глобального економічного зростання. За словами ринкового стратега IG Єп Джун Ронга, мита виявилися більш агресивними, ніж очікувалося, що викликає побоювання щодо зниження попиту на нафту.

Крім того, негативні настрої посилилися після звіту Управління енергетичної інформації США (EIA). Запаси нафти несподівано зросли на 6,2 млн барелів при прогнозі скорочення на 2,1 млн. Це сталося через зростання імпорту з Канади. Одночасно знизився попит на бензин, а нафтопереробні заводи скоротили виробництво перед початком літнього сезону.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.