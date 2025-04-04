Суд против Трампа: юридическая группа оспаривает пошлины на китайские товары

Юридическая группа New Civil Liberties Alliance подала иск к президенту США Дональду Трампу из-за введения им пошлин на китайские товары.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что иск был подан 3 апреля, а 2 апреля Трамп принял решение о введении пошлины, что, по мнению истца, является незаконным.

Фирма Simplified, специализирующаяся на продаже канцтоваров, утверждает, что несет значительные убытки из-за этих "неконституционных" пошлин. Старший судебный советник истца, Эндрю Моррис, заявил: "Используя чрезвычайные полномочия для введения всеобъемлющей пошлины на импорт из Китая, что не предусмотрено законом, президент Трамп злоупотребляет этими полномочиями, узурпируя право Конгресса контролировать пошлины и нарушая разделение властей, предусмотренное Конституцией."

Иск подан в федеральный суд Флориды, и он может стать первым юридическим обжалованием новых пошлин США. В иске также указан Департамент внутренней безопасности и его высокопоставленные чиновники в качестве ответчиков.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную экономическую ситуацию из-за торгового дефицита страны.

В четверг, 3 апреля, мировые фондовые рынки резко пошли вниз, а инвесторы начали вкладывать средства в золото, облигации и иену.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных пошлин" в ответ на действия других стран мира.

Мировые цены на нефть резко упали после объявления президентом США Дональдом Трампом новых масштабных пошлин.