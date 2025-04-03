США в режимі надзвичайного стану: Трамп бореться з дефіцитом торгівлі

Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайну економічну ситуацію через торгівельний дефіцит країни.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Великий та стійкий щорічний дефіцит торгівлі товарами США призвів до спустошення нашої виробничої бази, спричинив відсутність стимулів для розширення потужностей передового вітчизняного виробництва, підірвав критично важливі ланцюги постачання та зробив нашу оборонно-промислову базу залежною від іноземних противників", – йдеться в повідомленні.

Для розв’язання проблеми Трамп скористався законом про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) від 1977 року і з 5 квітня вводить універсальне 10% мито на весь імпорт. Для країн із найбільшим дефіцитом у торгівлі зі США мита будуть ще вищими з 9 квітня.

Обмеження діятимуть, поки, на думку Трампа, загроза від дефіциту не буде усунена. Президент також залишає за собою право змінювати ставки залежно від дій торговельних партнерів. Для Канади та Мексики запроваджений особливий режим у межах угоди USMCA.

Читайте також: Корабельні Штати Америки: як Трамп готується до "портової війни" з Китаєм

Приїхали. Завтра Трамп починає "автомобільну війну" з усім світом

Нагадаємо:

У четвер, 3 квітня, світові фондові ринки різко пішли вниз, а інвестори почали вкладати кошти у золото, облігації та ієну.

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "взаємних мит" у відповідь на дії інших країн світу.

Світові ціни на нафту різко впали після оголошення президентом США Дональдом Трампом нових масштабних мит.