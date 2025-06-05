Китайці штурмують Британію: частка на ринку авто різко зросла

Китайські автовиробники минулого місяця суттєво збільшили свою присутність на британському ринку, вперше наблизившись до 10% частки.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Society of Motor Manufacturers & Traders.

У травні частка китайських брендів на ринку нових автомобілів у Великобританії склала 9,4% — це на 7,7% більше, ніж у квітні. Лідером зростання стала компанія BYD, чиї продажі зросли на 408% у порівнянні з тим же місяцем торік.

Серед нових гравців, що посилили позиції Китаю на ринку, — бренди Omoda і Jaecoo від Chery, а також Polestar, яка належить Geely. Водночас продажі MG, який досі має найбільшу китайську частку (4,4%), навпаки, впали на 8,3%.

Китайські компанії користуються високим попитом на електромобілі у Великобританії — країна обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електрокарів у Європі. Крім того, уряд не запровадив мита на імпорт з Китаю, що зробило ринок ще привабливішим.

Аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньос зазначає, що ще однією перевагою для китайських брендів є відсутність місцевого британського виробника масових електромобілів.

На цьому тлі Tesla Inc. демонструє спад — її продажі у травні впали на 36%. Водночас загальний ринок електрокарів у країні зріс на 26%.

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Нагадаємо:

Світова автомобільна промисловість стикається з кризою поставок у виробництві електродвигунів через обмеження Китаєм експорту рідкоземельних елементів, необхідних для постійних магнітів, що використовуються в електромобілях та інших технологіях.

Китайське Міністерство торгівлі викликало провідних автовиробників, зокрема BYD і Dongfeng Motor для обговорення стрімкого зростання продажів так званих "вживаних автомобілів", які фактично ніколи не їздили.

З початку 2025 року українці придбали 1364 нових легкових авто, ввезених з Китаю.