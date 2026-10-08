Диверсії РФ коштують Британії до 2,5 мільярдів фунтів на рік

Згідно з новою доповіддю заступника голови міжпартійної парламентської групи з питань переозброєння, економічні наслідки ворожих дій Росії проти Великої Британії становлять щонайменше 2–2,5 млрд фунтів стерлінгів на рік.

Про це повідомляє Financial Times.

У новому звіті під назвою "Податки Путіна" підраховано витрати на усунення наслідків, відновлення та інвестиції в зміцнення стійкості, що є результатом російської гібридної війни проти Великої Британії.

Однак дослідження депутата від Лейбористської партії Грема Дауні, опубліковане в середу, вказує на те, що справжня цифра, ймовірно, буде "значно вищою", ніж його прогноз. Він попередив, що прогалини в даних, опублікованих урядом, заважають точно підрахувати вартість гібридної війни, пов'язаної з Москвою.

Загальна цифра у розмірі 2–2,5 млрд фунтів стерлінгів включає 400–500 млн фунтів стерлінгів середньорічних збитків, розрахованих на основі основних інцидентів, що сталися з 2022 року, таких як атаки на компанії Jaguar Land Rover, Royal Mail та постачальників Національної служби охорони здоров'я (NHS);

1,47 млрд фунтів стерлінгів збитків від кібератак, пов'язаних з Росією, на основі галузевого аналізу та розвідданих про загрози;

а також 250–500 млн фунтів стерлінгів від пошкодження підводних кабелів зв'язку та пов'язаної інфраструктури.

У звіті також наголошується, що у Великій Британії відсутня узгоджена система оцінки економічного впливу діяльності ворожих держав, і що вартість багатьох серйозних інцидентів досі не підрахована, через що як депутати, так і громадськість "не мають чіткого уявлення про фінансові наслідки".

Нагадаємо:

За повідомленням данської розвідки, Росія розпочала диверсійні операції проти данських компаній, що постачають товари в Україну, дійшовши висновку, що більш масштабні спроби дестабілізації не змогли обмежити військову підтримку.