Виробництво електромобілів на порозі кризи: Китай зупинив експорт ключових матеріалів

Світова автомобільна промисловість стикається з кризою поставок у виробництві електродвигунів через обмеження Китаєм експорту рідкоземельних елементів, необхідних для постійних магнітів, що використовуються в електромобілях та інших технологіях.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на Automobilwoche.

Китай, який контролює 90% світового виробництва постійних магнітів і майже весь ланцюжок переробки рідкоземельних елементів, зупинив експорт ключових матеріалів більше ніж на місяць на тлі зростання торгової напруженості зі США.

Експерти попереджають, що європейські та американські постачальники мають лише 4-6 тижнів запасів, а готових модулів вже не вистачає, що може призвести до зупинки виробництва у середині червня.

Зазначається, що цей дефіцит може серйозно завадити нарощуванню електромобільності в Європі та вважається навіть більш критичним, ніж криза чипів 2021-2022 років.

Нагадаємо:

Серед країн лідером з продажу нових авто залишається Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.