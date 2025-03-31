Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Частка суто китайських авто, ввезених в Україну з КНР, становить 63%: популярні бренди

Віктор Волокіта — 31 березня, 09:00
Частка суто китайських авто, ввезених в Україну з КНР, становить 63%: популярні бренди
Getty Images

З початку 2025 року українці придбали 1364 нових легкових авто, ввезених з Китаю.

Про це повідомляє Укравтопром.

Більшу частку з них становлять автомобілі суто китайських брендів (63%).

В трійку найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:

  1. BYD
  2. ZEEKR
  3. CHERY

Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, ZEEKR охопив 26%, а CHERY - 7%.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 35% менше, у порівнянні з лютим минулого року.

авто

Останні новини