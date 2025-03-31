Частка суто китайських авто, ввезених в Україну з КНР, становить 63%: популярні бренди

З початку 2025 року українці придбали 1364 нових легкових авто, ввезених з Китаю.

Про це повідомляє Укравтопром.

Більшу частку з них становлять автомобілі суто китайських брендів (63%).

В трійку найпопулярніших в Україні китайських автомобільних брендів потрапили:

BYD ZEEKR CHERY

Частка BYD в українських продажах нових легковиків китайських брендів склала 54%, ZEEKR охопив 26%, а CHERY - 7%.

Нагадаємо:

У лютому 2025 року українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю, що на 35% менше, у порівнянні з лютим минулого року.