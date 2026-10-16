Британія запровадила санкції проти постачальника для ВПК РФ з ЄС після розслідування журналістів

Британія ввела санкції проти постачальника для ВПК РФ з ЄС після розслідування журналістів

Велика Британія запровадила санкції проти турецької компанії Redwing Metal та її співвласника, громадянина Нідерландів Александра Таттерсалла після розслідування журналістів.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки України.

Рішення оголосили в межах жовтневих санкцій Сполученого Королівства, спрямованих проти нафтових компаній, танкерів, криптовалютних бірж та постачальників товарів, критичних для продовження агресії Росії.

Компанія вже після початку повномасштабного вторгнення, відвантажувала обладнання з ЄС вартістю понад 5 млн дол двом російським металургійним заводам — "Алюміній Металург Рус" (AMR) та "Ступінська металургійна компанія" (SMK), які постачають продукцію понад 40 військовим підприємствам.

Заводи, які отримували обладнання, виробляють винищувачі-бомбардувальники Су-34, крилаті ракети Х-101 і Х-59, а також ракети для комплексів С-300 й С-400.

Про це йдеться у спільному розслідуванні OCCRP, The Kyiv Independent, IrpiMedia та Ради економічної безпеки України (ESCU).

Серед товарів, поставлених Redwing Metal, були верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), печі для термічної обробки металів, гідравлічні преси та інше підсанкційне обладнання, виготовлене в Італії, Німеччині, Іспанії та Чехії.

Розслідувачі також встановили, що Redwing Metal постачала європейське суднове обладнання вартістю 1,3 млн дол для двох кораблів, пов'язаних із ВМФ Росії.

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружности та розвитку Великої Британії (FCDO) також запровадило санкції проти громадянина Нідерландів Александра Таттерсалла, власника 40% акцій Redwing Metal, який у червні заявляв, що лише частково знайомий із діяльністю компанії, де нібито працює "консультантом за сумісництвом".

Він також стверджував, що, "наскільки йому відомо", Redwing Metal ніколи не брала участі в жодних "схемах" постачання підсанкційних товарів до Росії.

Водночас, оголошуючи санкції, британський уряд окремо зауважив про обмеження щодо "громадянина європейської країни" через його зв'язки з компанією, що експортує верстати до РФ.

Нагадаємо:

Фінські правоохоронні органи завершують розслідування щодо постачання до Росії в обхід санкцій насосів та електродвигунів, ймовірно призначені для оборонної промисловості.