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Британія запровадила санкції проти постачальника для ВПК РФ з ЄС після розслідування журналістів

Володимир Тунік-Фриз — 16 жовтня, 15:18
Британія запровадила санкції проти постачальника для ВПК РФ з ЄС після розслідування журналістів
Британія ввела санкції проти постачальника для ВПК РФ з ЄС після розслідування журналістів
Фото: Getty Images

Велика Британія запровадила санкції проти турецької компанії Redwing Metal та її співвласника, громадянина Нідерландів Александра Таттерсалла після розслідування журналістів.

Про це повідомляє Рада економічної безпеки України.

Рішення оголосили в межах жовтневих санкцій Сполученого Королівства, спрямованих проти нафтових компаній, танкерів, криптовалютних бірж та постачальників товарів, критичних для продовження агресії Росії.

Компанія вже після початку повномасштабного вторгнення, відвантажувала обладнання з ЄС вартістю понад 5 млн дол двом російським металургійним заводам — "Алюміній Металург Рус" (AMR) та "Ступінська металургійна компанія" (SMK), які постачають продукцію понад 40 військовим підприємствам.

Заводи, які отримували обладнання, виробляють винищувачі-бомбардувальники Су-34, крилаті ракети Х-101 і Х-59, а також ракети для комплексів С-300 й С-400.

Про це йдеться у спільному розслідуванні OCCRP, The Kyiv Independent, IrpiMedia та Ради економічної безпеки України (ESCU).

Серед товарів, поставлених Redwing Metal, були верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), печі для термічної обробки металів, гідравлічні преси та інше підсанкційне обладнання, виготовлене в Італії, Німеччині, Іспанії та Чехії.

Розслідувачі також встановили, що Redwing Metal постачала європейське суднове обладнання вартістю 1,3 млн дол для двох кораблів, пов'язаних із ВМФ Росії.

Міністерство закордонних справ, у справах Співдружности та розвитку Великої Британії (FCDO) також запровадило санкції проти громадянина Нідерландів Александра Таттерсалла, власника 40% акцій Redwing Metal, який у червні заявляв, що лише частково знайомий із діяльністю компанії, де нібито працює "консультантом за сумісництвом".

Він також стверджував, що, "наскільки йому відомо", Redwing Metal ніколи не брала участі в жодних "схемах" постачання підсанкційних товарів до Росії.

Водночас, оголошуючи санкції, британський уряд окремо зауважив про обмеження щодо "громадянина європейської країни" через його зв'язки з компанією, що експортує верстати до РФ.

Нагадаємо:

Фінські правоохоронні органи завершують розслідування щодо постачання до Росії в обхід санкцій насосів та електродвигунів, ймовірно призначені для оборонної промисловості.

Велика Британія Росія санкції

санкції

Британія запровадила санкції проти постачальника для ВПК РФ з ЄС після розслідування журналістів
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