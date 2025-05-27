Цінова війна породила нову схему: в Китаї продають вживані авто з нульовим пробігом

Китайське Міністерство торгівлі викликало провідних автовиробників, зокрема BYD і Dongfeng Motor для обговорення стрімкого зростання продажів так званих "вживаних автомобілів", які фактично ніколи не їздили.

Про це пише Reuters.

Причиною стало занепокоєння через нове явище на ринку — масове виведення на вторинний ринок авто, які вже зареєстровані та мають номерні знаки, але не були в експлуатації.

Голова Great Wall Motor Вей Цзяньцзюнь раніше заявив, що це — наслідок багаторічної цінової війни в автомобільному секторі. За його словами, щонайменше 3 000-4 000 продавців у Китаї виставляють на продаж такі авто як вживані, хоча насправді вони не мали пробігу.

Ця практика дозволяє виробникам і дилерам формально досягати високих планів продажів, але викликає питання з боку регуляторів.

До обговорення запрошені також Китайська асоціація автовиробників (CAAM), Асоціація автомобільних дилерів (CADA) та торгові платформи.

Акції BYD і Leapmotor просіли на 3,1% після публікації новини, а автомобільний індекс Hang Seng знизився більш ніж на 2%.

Нагадаємо:

Акції компанії BYD впали за два дні на понад 10% після масштабного зниження цін минулого тижня, що викликало побоювання нової хвилі цінової війни на жорстко конкурентному ринку електромобілів у Китаї.

Китайський виробник електромобілів BYD різко знизив ціни на свої авто в Китаї, посилюючи конкуренцію з Tesla у Китаї.

Акції китайських автоконцернів різко впали після того, як компанія BYD знизила ціни на свої авто.

У квітні китайський автовиробник BYD вперше випередив Tesla за кількістю проданих електрокарів у Європі.