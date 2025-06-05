Китайцы штурмуют Британию: доля на рынке авто резко выросла

Китайские автопроизводители в прошлом месяце существенно увеличили свое присутствие на британском рынке, впервые приблизившись к 10% доли.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Society of Motor Manufacturers & Traders.

В мае доля китайских брендов на рынке новых автомобилей в Великобритании составила 9,4% - это на 7,7% больше, чем в апреле. Лидером роста стала компания BYD, чьи продажи выросли на 408% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Среди новых игроков, усиливших позиции Китая на рынке, - бренды Omoda и Jaecoo от Chery, а также Polestar, которая принадлежит Geely. В то же время продажи MG, который до сих пор имеет наибольшую китайскую долю (4,4%), наоборот, упали на 8,3%.

Китайские компании пользуются высоким спросом на электромобили в Великобритании - страна обогнала Германию и стала крупнейшим рынком электрокаров в Европе. Кроме того, правительство не ввело пошлины на импорт из Китая, что сделало рынок еще более привлекательным.

Аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос отмечает, что еще одним преимуществом для китайских брендов является отсутствие местного британского производителя массовых электромобилей.

На этом фоне Tesla Inc. демонстрирует спад - ее продажи в мае упали на 36%. В то же время общий рынок электрокаров в стране вырос на 26%.

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Напомним:

Мировая автомобильная промышленность сталкивается с кризисом поставок в производстве электродвигателей из-за ограничения Китаем экспорта редкоземельных элементов, необходимых для постоянных магнитов, используемых в электромобилях и других технологиях.

Китайское Министерство торговли вызвало ведущих автопроизводителей, в частности BYD и Dongfeng Motor для обсуждения стремительного роста продаж так называемых "подержанных автомобилей", которые фактически никогда не ездили.

С начала 2025 года украинцы приобрели 1364 новых легковых авто, ввезенных из Китая.