Британія надасть Україні десять мільярдів фунтів

Велика Британія додатково надасть Україні десять мільярдів фунтів: сім мільярдів економічної підтримки на наступні три роки, ще три мільярди фунтів – у якості експортної підтримки переважно для постачання зброї.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом "була дуже добра".

"Є сильне рішення Британії про додаткову фінансову підтримку загальним обсягом 10 мільярдів фунтів", – розповів Зеленський.

З них сім мільярдів фунтів економічної підтримки на наступні три роки, ще три мільярди фунтів – "британська експортна підтримка переважно для постачання необхідної зброї, яка посилить наш захист життя".

"Це в плюс до тієї щорічної підтримки, яку Британія вже надає Україні", – зазначив президент.

За його словами, крок і дуже вчасний – "якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати".

"Кожен крок на посилення України – це наближення Росії до думки, що цю свою війну вони повинні завершити", – наголосив Зеленський.

"Ми вдячні Британії за незмінну сильну й справді лідерську підтримку", – написав він у Телеграм.

Нагадаємо:

Раніше видання Financial Times писало, що Брюссель тисне на партнерів із "Групи семи" (G7), вимагаючи надати фінансування для України на наступний рік, аби покрити бюджетний дефіцит у 70 мільярдів євро на тлі скорочення допомоги від країн з-поза меж блоку.

Раніше Україна отримала останній транш від Великої Британії обсягом 752 млн фунтів стерлінгів (близько 1 млрд доларів США) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).