Іноземні компанії не повертаються до РФ: фіксують лише нові заявки на вихід

Урядова комісія з контролю іноземних інвестицій у Росії досі не отримувала жодної заявки на повернення західних компаній.

Про це пише The Moscow Times.

Натомість продовжують надходити звернення щодо виходу з ринку, заявив заступник міністра фінансів РФ Іван Чебесков.

Чебесков наголосив, що держава не має створювати правила, вигідні окремим бізнес-групам: "Треба дивитись і створювати такі умови, які були б вигідні нам як країні. Не якому окремому бізнесу, а в цілому країні, ринку, конкуренції".

На питання, коли будуть сформовані нові умови для повернення західних компаній, Чебесков відповів: "Мені здається, що це не так важливо. Важливіше, коли вони почнуть повертатися, або будуть охочі. Поки у нас немає таких запитів".

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Нагадаємо:

Жоден із міжнародних брендів, які пішли з російського ринку після початку повномасштабної війни в Україні, не подавав заявок на повернення.

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що самих вибачень недостатньо для повернення іноземного бізнесу на російський ринок.

Попри заяви влади про велику кількість охочих повернутися в Росію компаній з "недружніх" країн, жодна з них досі не подала заявку, щоб відновити роботу на російському ринку.

Росія очікує, що низка американських компаній відновить роботу на її ринку вже у другому кварталі 2025 року.

Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.

Великі південнокорейські компанії готуються до можливого повернення на російський ринок.