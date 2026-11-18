Міністерство фінансів 17 листопада залучило до держвного бюджету від розміщення облігацій внутрішньої державної позики 11,05 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

ОВДП в гривні строком обігу 1,2 року зі ставкою 15,07% річних забезпечили надходження 1,146 млрд гривень. Облігації в гривні строком обігу 2,3 року з дохідністю 16,27% річних залучили до бюджету 2,058 млрд гривень.

Облігації в євро строком обігу 1,5 року зі ставкою 3,05% річних забезпечили надходження 157 млн євро.

Із початку 2026 року держава вже залучила понад 384,14 млрд грн, а з початку великої війни – майже 2,41 трлн гривень.

"Усі кошти від розміщення воєнних облігацій спрямовуються на підтримку Збройних Сил України та посилення фінансової стійкості держави", – додали у відомстві.

Нагадаємо:

Портфель ОВДП у власності фізичних осіб на початок листопада оновив історичний максимум та становить 173,1 мільярда гривень.