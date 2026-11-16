Росіяни поцілили по заводу "Олейна" в Дніпрі

16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На місці удару зайнялась пожежа. Інформацію про постраждалих поки з'ясовують.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар прийшовся по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".

Нагадаємо:

На початку вересня підприємство "Олейна" також потрапляло під російський удар.

У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.