Росіяни поцілили по заводу "Олейна" в Дніпрі
ілюстративне фото
16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
На місці удару зайнялась пожежа. Інформацію про постраждалих поки з'ясовують.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар прийшовся по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".
Нагадаємо:
На початку вересня підприємство "Олейна" також потрапляло під російський удар.
У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.
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