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Росіяни поцілили по заводу "Олейна" в Дніпрі

Анастасія Жарикова — 16 листопада, 12:58
Росіяни поцілили по заводу Олейна в Дніпрі
ілюстративне фото

16 листопада російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту харчової промисловості у Дніпрі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На місці удару зайнялась пожежа. Інформацію про постраждалих поки з'ясовують.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що удар прийшовся по заводу з виробництва соняшникової олії "Олейна".

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Нагадаємо:

На початку вересня підприємство "Олейна" також потрапляло під російський удар.

У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.

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