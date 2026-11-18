Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо протидії практикам ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє урядовий портал.

Йдеться про законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації правил протидії практикам ухилення від сплати податків, які мають безпосередній вплив на функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу та України".

Проєкт закону розроблений Міністерством фінансів та схвалений урядом, а 13 жовтня прийнятий парламентом за основу у першому читанні. Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти в другому читанні та в цілому

"Компанії можуть фінансувати діяльність позиками, зокрема, від пов'язаних осіб. Відсотки за такими позиками зменшують прибуток, з якого сплачується податок в Україні. Водночас дохід від цих відсотків часто виникає в іншій країні, де податки нижчі. Самі відсотки є реальними витратами, але сума боргу може бути підібрана так, щоб зменшити податок", – пояснили у Мінфіні.

Тому запропоновані правила обмежують не факт сплати відсотків, а ту їх частину, яку можна врахувати для оподаткування, пояснили у відомстві.

Нині обмеження діє лише для боргів перед нерезидентами, і тільки якщо ці борги більш ніж у 3,5 раза перевищують власний капітал. Нове правило охоплюватиме всі борги платника податку, незалежно від того, хто кредитор: резидент чи нерезидент, пов'язана чи непов'язана особа.

Межа 30% EBITDA зберігається, але застосовуватиметься до надмірних витрат на запозичення — суми, на яку витрати на запозичення перевищують процентні доходи.

Законопроєкт передбачає, що правило тонкої капіталізації, тобто співвідношення боргу до власного капіталу (3,5 до 1), більше не застосовуватиметься.

Обмеження не застосовуватиметься, якщо надмірні витрати на запозичення не перевищуватимуть суму, еквівалентну 500 тис. євро.

Для платників, які залучають фінансування від непов'язаних осіб без забезпечення з боку пов'язаних осіб, поріг дорівнюватиме сумі таких витрат, але не більше ніж 3 млн євро. Він застосовуватиметься автоматично, без окремого дозволу.

Невраховані витрати на запозичення можна буде переносити на наступні періоди без обмеження в часі і в повній сумі. Чинне щорічне зменшення на 5% буде скасовано. Невикористану частину ліміту можна буде перенести на наступні п'ять років.

Передбачено окремі винятки для банків і страховиків, а також для довгострокових проєктів публічної інфраструктури.

До повноправного членства України в ЄС обмеження не поширюватиметься на витрати за кредитами міжнародних фінансових організацій, забезпеченими державними або місцевими гарантіями.

Після ухвалення законопроєкту Парламентом нові правила застосовуватимуться з 1 січня 2028 року, щоб платники мали час підготуватися.

Оподаткування відсотків за періоди до 2028 року, зокрема за 2027 рік, відбуватиметься за чинними правилами. Проценти, які залишаться неврахованими на кінець 2027 року, не втрачаються. Вони перейдуть до накопиченої суми станом на 1 січня 2028 року і враховуватимуться за новими правилами.

Законопроєкт розроблено на виконання Національної програми адаптації законодавства України до права ЄС, зазначили у Мінфіні.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт Мінфіну щодо протидії податковим зловживанням відповідно до стандартів ЄС.

Законопроєкт Мінфіну, який передбачає єдині правила для всіх платників податку на прибуток, пройшов перше читання у Верховній Раді України.

Також Рада ухвалила за основу законопроєкт про спрощення адміністрування ПДВ, який дозволяє ФОПам самостійно обирати звітний період.