Eva перебудовує логістику через російські удари

Мережа магазинів Eva втратила два розподільчі центри та перебудовує логістику через атаки ворога. Також компанія регулярно призупиняє роботу або закриває свої магазини у прифронтових та деокупованих областях.

Про це повідомляє УРТЦ з посиланням на пресслужбу компанії.

Мережа магазинів EVA зазнала серйозних втрат через російські удари по об'єктах компанії. За останні три місяці атаковані чотири розподільчі центри, зокрема у Броварах та Одесі. Два з них знищені повністю.

Крім цього, у прифронтових та деокупованих регіонах: через загрозу для життя співробітників компанія вимушена регулярно призупиняти роботу або повністю закривати свої торгові точки.

Йдеться про магазини у Донецькій (зокрема Краматорськ і Слов'янськ), Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

У компанії зазначили, що на остаточне рішення про закриття магазину впливають працівники на місцях, хоча кожне таке рішення.

Через це попри постійне відкриття нових торгових точок, загальна кількість магазинів EVA наразі практично не збільшується.

Крім цього, руйнування складів загальмували стрімкий розвиток напряму електронної комерції. Наприкінці липня компанія виконала стратегічну мету та вийшла на друге місце на ринку e-commerce після Rozetka, проте внаслідок останніх атак втратила ці позиції.

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