Путін: на мене виходить іноземний бізнес, але вибачень недостатньо

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що самих вибачень недостатньо для повернення іноземного бізнесу на російський ринок.

Про це пише The Insider.

За його словами, компаніям слід не лише розкаюватися, а й довести свою користь для країни.

"На мене виходить великий іноземний бізнес із питаннями про повернення на ринок РФ. Але треба подивитись: хто як себе вів... Ось Олексій сказав, що треба, щоб вони вибачились. Ей, ні. Ей, ні. От цього точно недостатньо. Вони зараз ‘наизвиняются’... Якщо їм потрібно повернутися — що завгодно, хтось і розцілує тебе в уста. Цього недостатньо", — сказав Путін на зустрічі з бізнесменами у Кремлі.

Він додав, що особисто спілкується з підприємцями з Європи та США, яких назвав "серйозними, грамотними і прагматичними". Однак рішення про можливе повернення іноземних компаній, за його словами, прийматимуть, виходячи з "користі та шкоди".

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Нагадаємо:

Лідер Кремля Володимир Путін різко висловився щодо країн, які запроваджують санкції проти РФ.

Попри заяви влади про велику кількість охочих повернутися в Росію компаній з "недружніх" країн, жодна з них досі не подала заявку, щоб відновити роботу на російському ринку.

Росія очікує, що низка американських компаній відновить роботу на її ринку вже у другому кварталі 2025 року.

Володимир Путін наказав своєму кабінету міністрів підготуватися до повернення західних компаній.

Великі південнокорейські компанії готуються до можливого повернення на російський ринок.