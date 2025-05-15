Ініціативи відсутні: в уряді РФ визнали, що західні бренди не повертаються в Росію

Жоден із міжнародних брендів, які пішли з російського ринку після початку повномасштабної війни в Україні, не подавав заявок на повернення.

Про це заявив заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Роман Чекушов, повідомляє The Moscow Times.

"Повернення брендів - це має бути ініціатива самих закордонних компаній. Наразі мені невідомо про те, що якийсь бренд або якась компанія, якій належить бренд, подала, наприклад, до Мінпромторгу якусь заявку про будь-що", - сказав Чекушов.

Водночас він наголосив, що навіть якщо найближчим часом західні бренди почнуть повертатися, то влада захищатиме російські компанії.

До цього правитель РФ Путін заявив, що на нього виходить великий бізнес, який хоче відновити роботу в країні. "Треба подивитися, звичайно, хто як поводився, хтось нахамив, ображав нас", - сказав Путін.

За його словами, іноземні компанії "треба пускати" назад, якщо цього потребує ринок, а російські підприємства не можуть виробляти що-небудь самостійно. Однак, якщо це невигідно Росії, потрібно знайти "тисячу причин", щоб відмовити в поверненні.

Російська влада почала обговорювати повернення іноземних компаній на тлі відновлення переговорів Росії й США щодо України.

Нагадаємо:

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що самих вибачень недостатньо для повернення іноземного бізнесу на російський ринок.