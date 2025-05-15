Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Ініціативи відсутні: в уряді РФ визнали, що західні бренди не повертаються в Росію

Віктор Волокіта — 15 травня, 17:49
Ініціативи відсутні: в уряді РФ визнали, що західні бренди не повертаються в Росію
The Moscow Times

Жоден із міжнародних брендів, які пішли з російського ринку після початку повномасштабної війни в Україні, не подавав заявок на повернення.

Про це заявив заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Роман Чекушов, повідомляє The Moscow Times.

"Повернення брендів - це має бути ініціатива самих закордонних компаній. Наразі мені невідомо про те, що якийсь бренд або якась компанія, якій належить бренд, подала, наприклад, до Мінпромторгу якусь заявку про будь-що", - сказав Чекушов.

Водночас він наголосив, що навіть якщо найближчим часом західні бренди почнуть повертатися, то влада захищатиме російські компанії.

До цього правитель РФ Путін заявив, що на нього виходить великий бізнес, який хоче відновити роботу в країні. "Треба подивитися, звичайно, хто як поводився, хтось нахамив, ображав нас", - сказав Путін.

За його словами, іноземні компанії "треба пускати" назад, якщо цього потребує ринок, а російські підприємства не можуть виробляти що-небудь самостійно. Однак, якщо це невигідно Росії, потрібно знайти "тисячу причин", щоб відмовити в поверненні.

Російська влада почала обговорювати повернення іноземних компаній на тлі відновлення переговорів Росії й США щодо України.

Нагадаємо:

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що самих вибачень недостатньо для повернення іноземного бізнесу на російський ринок.

Росія бізнес

бізнес

Ініціативи відсутні: в уряді РФ визнали, що західні бренди не повертаються в Росію
Закон про добросовісних набувачів: сильні та слабкі сторони
В Україні є 1 654 адреси масової реєстрації бізнесів: в яких регіонах їх найбільше

Останні новини