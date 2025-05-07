ЄС погрожує митами на літаки Boeing, якщо перемовини з США проваляться

Єврокомісія планує запровадити мита на цивільні літаки Boeing у межах нової хвилі обмежень, якщо торговельні переговори з Вашингтоном зазнають краху.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, імпорт американських товарів на суму близько 100 млрд євро опиниться в зоні ризику. Але ці заходи набудуть чинності лише за умови, що ЄС не зможе домогтися зниження чинних мит з боку США. Перед цим список має схвалити більшість країн-членів.

Президент США Дональд Трамп 2 квітня запровадив додаткові 20% тарифів майже на всі європейські товари. Через тиждень він знизив їх до 10% на 90 днів, щоб дати час на перемовини.

Поки що мита на сталь, алюміній та автомобілі з ЄС залишаються без змін — на рівні 25%.

Євросоюз тимчасово призупинив дію власних мит на американські товари обсягом 21 млрд євро — серед них мотоцикли Harley-Davidson, птиця та одяг. Обмеження відкладено до 14 липня, щоб дати шанс переговорам.

За словами чиновників, якщо домовленостей не досягнуть, з того ж дня можуть набрати чинності нові мита — включно з літаками та хімічною продукцією.

Видання додає, що у Єврокомісії та компанії Boeing коментарів не надали.

Нагадаємо:

Найбільший європейський лоукостер Ryanair пригрозив скасувати замовлення на сотні літаків Boeing, якщо запроваджені США мита суттєво підвищать їхню вартість.

Раніше, Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

Компанія Boeing повідомила про річний збиток у розмірі 11,83 млрд дол, найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних і оборонних підрозділах і наслідками руйнівного страйку робітників заводу на західному узбережжі США.