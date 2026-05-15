Акції Boeing впали після заяви Трампа про обсяг замовлення літаків Пекіном

Акції Boeing впали на 4,1% на після заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Китай купить 200 літаків американського виробника – це значно менше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Китай погодився купити 200 літаків Boeing, повідомив Дональд Трамп. Між тим, джерела Reuters повідомляли, що перед зустріччю президента США з китайським лідером Сі Цзіньпіном .

За даними агентства, на переговорах йшлося про 500 літаків Boeing 737 Max, а також про широкофюзеляжні літаки. Китай також вів переговори про аналогічну за розміром угоду з європейським виробником Airbus.

Генеральний директор Boeing Келлі Ортберґ та генеральний директор GE Aerospace Ларрі Калп були серед американських керівників, які супроводжували Трампа до Китаю.

Велике замовлення Boeing було однією з кількох ділових угод, на які очікували за підсумками саміту в Пекіні, зазначає Reuters.

Згідно з ринковими прогнозами Boeing та Airbus, Китаю знадобиться щонайменше 9000 нових лайнерів до 2045 року.

Останнє велике китайське замовлення у Boeing було під час візиту Трампа до Пекіна в листопаді 2017 року. Тоді КНР погодилася купити 300 літаків Boeing. Далі відносини між двома країнами стали погіршуватися.

Раніше повідомлялося, що Boeing у 2025 році відновився настільки, що поставив найбільше літаків із 2018-го та вперше за сім років випередив європейського конкурента Airbus за чистими замовленнями — ознака того, що американський авіавиробник виходить із низки криз.

У серпні 2025 року стало відомо, що американська компанія Boeing веде переговори щодо укладення угоди з Китаєм про продаж 500 літаків.

До того повідомлялося, що Китай зняв заборону на постачання літаків Boeing авіакомпаніям після торгового перемир'я зі Сполученими Штатами. Офіційні особи в Пекіні почали повідомляти вітчизняним перевізникам і державним установам, що поставки літаків, вироблених в США, можуть бути відновлені.

20 квітня 2025 року літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника. Він був першою жертвою двосторонніх тарифів. Другий літак вирушив назад до США через обопільні мита 21 квітня.

Раніше повідомлялося, що Китай розглядає можливість замовити сотні літаків конкурента Boeing, європейського Airbus. З китайськими авіакомпаніями ведуться переговори про приблизно 300 літаків, як вузькофюзеляжних, так і широкофюзеляжних. Тоді зазначалося, що акції Airbus піднялися на 2,3%.