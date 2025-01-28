Boeing повідомляє про найбільші збитки з 2020 року - майже 12 мільярдів доларів

Компанія Boeing повідомила про річний збиток у розмірі 11,83 млрд дол, найбільший з 2020 року, оскільки вона бореться з проблемами в своїх комерційних і оборонних підрозділах і наслідками руйнівного страйку робітників заводу на західному узбережжі США.

Про це пише Reuters.

Цей збиток демонструє виклики, з якими стикається генеральний директор Келлі Ортберг, намагаючись змінити ситуацію з літакобудуванням, оскільки компанія поступається конкуренту Airbus в гонці поставок і потрапляє під приціл регуляторів і замовників після низки помилок.

Ортберг, який очолив авіабудівну компанію в серпні, заявив, що компанія досягла прогресу у відновленні стабільності своїх виробничих ліній після жахливої аварії в повітрі в 2024 році, яка викликала занепокоєння з приводу безпеки її літаків..

Виручка за квартал по грудень впала на 31% до 15,24 млрд дол порівняно з минулим роком.

Витрати грошових коштів у 2024 році склали 14,3 млрд дол у порівнянні з позитивним грошовим потоком у розмірі 4,43 млрд дол у 2023 році.

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Нагадаємо:

Постачання нових літаків Boeing відновилися в грудні після руйнівного страйку робітників, який сповільнив виробництво минулої осені, але річні поставки компанії впали в 2024 році до найнижчого рівня з часів пандемії COVID-19.