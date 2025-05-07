ЕС угрожает пошлинами на самолеты Boeing, если переговоры с США провалятся

Еврокомиссия планирует ввести пошлины на гражданские самолеты Boeing в рамках новой волны ограничений, если торговые переговоры с Вашингтоном потерпят крах.

Об этом пишет Financial Times.

По данным источников, знакомых с ситуацией, импорт американских товаров на сумму около 100 млрд евро окажется в зоне риска. Но эти меры вступят в силу только при условии, что ЕС не сможет добиться снижения действующих пошлин со стороны США. Перед этим список должно одобрить большинство стран-членов.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел дополнительные 20% тарифов почти на все европейские товары. Через неделю он снизил их до 10% на 90 дней, чтобы дать время на переговоры.

Пока что пошлины на сталь, алюминий и автомобили из ЕС остаются без изменений - на уровне 25%.

Евросоюз временно приостановил действие собственных пошлин на американские товары объемом 21 млрд евро - среди них мотоциклы Harley-Davidson, птица и одежда. Ограничения отложены до 14 июля, чтобы дать шанс переговорам.

По словам чиновников, если договоренностей не достигнут, с того же дня могут вступить в силу новые пошлины - включая самолеты и химическую продукцию.

Издание добавляет, что в Еврокомиссии и компании Boeing комментариев не предоставили.

Напомним:

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair пригрозил отменить заказ на сотни самолетов Boeing, если введенные США пошлины существенно повысят их стоимость.

Ранее, Китай запретил местным авиакомпаниям принимать новые самолеты от американской Boeing Co.

Компания Boeing сообщила о годовом убытке в размере 11,83 млрд долл, крупнейшем с 2020 года, поскольку она борется с проблемами в своих коммерческих и оборонных подразделениях и последствиями разрушительной забастовки рабочих завода на западном побережье США.