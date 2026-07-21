Boeing б'є на сполох через масштабне кредитування ЄС свого головного конкурента – ЗМІ

Boeing звернулася до уряду США через кредитування Airbus в ЄС

Компанія Boeing звернулася до уряду США з проханням вимагати від Європейського Союзу прозорості щодо пакету кредитів на суму 3 млрд євро, наданих компанії Airbus Європейським інвестиційним банком.

Про це пише Reuters.

У листі до торгового представника США Джеймісона Гріра, з яким ознайомилося агентство, Boeing зазначила, що була здивована оголошенням ЄІБ від 29 червня, зробленим лише через чотири дні після того, як ЄС підтримав продовження торгового перемир'я з США.

"Як мінімум, час надання цього кредиту є несподіваним" – йдеться у листі Boeing.

Компанія звернулася до Торгового представника США з проханням вимагати від ЄС повного роз'яснення умов цього кредиту та пояснити, яким чином це не суперечить угоді про перемир'я 2021 року, яка передбачала "відкритий і прозорий процес".

Йдеться про угоду між США та ЄС, яка врегульовує масштабні субсидування авіакомпаній. Її уклали, щоб не допустити перетворення конкуренції Boeing та Airbus на повітряну торговельну війну. Угода передбачала заборону державного субсидування цих компаній та накладання додаткових тарифів на їхні товари й послуги. Її уклали у 2021 році на п'ятирічний термін, але наприкінці червня 2026 року сторони безстроково продовжили її дію.

ЄІБ натомість заявив, що щороку фінансує тисячі компаній, і заперечив, що надавав Airbus будь-яку надзвичайну підтримку.

"Це звичайний кредит під відсотки, який є частиною загальної фінансової діяльності ЄІБ", – зазначив речник інвестбанку.

Нагадаємо:

На початку липня жвропейський авіабудівний концерн Airbus отримав кредит у розмірі один мільярд євро від Європейського інвестбанку.

Рекордний кредит у розмірі понад 3 млрд євро, який отримає авіакосмічний гігант, "є люстрацією того, як Європа нарощує свій потенціал і стратегічну автономію у світі", — заявили у банку.