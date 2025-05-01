Ryanair погрожує "кинути" Boeing і перейти на літаки Китаю через мита Трампа

Найбільший європейський лоукостер Ryanair пригрозив скасувати замовлення на сотні літаків Boeing, якщо запроваджені США мита суттєво підвищать їхню вартість.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Компанія заявила, що може розглянути альтернативних постачальників, зокрема китайського виробника COMAC.

Ця заява одного з найбільших клієнтів Boeing стала черговим сигналом можливих змін у глобальній авіаційній галузі, якщо президент США Дональд Трамп не зробить виключення для цього сектора у своїх тарифних планах.

Втім, за словами джерела в галузі, втілити цю загрозу на практиці Ryanair буде складно: COMAC ще не має сертифікації в Європі, а головний конкурент Boeing — Airbus — заявляє, що розпродав усі літаки до кінця десятиліття.

У листі до впливового американського законодавця генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі зазначив, що мита Трампа можуть поставити під загрозу замовлення на 330 літаків Boeing 737 MAX загальною вартістю $30 мільярдів.

"Якщо уряд США продовжить свій необґрунтований план щодо введення мит, і ці мита суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення у Boeing, так і можливість розмістити їх в іншому місці", — написав О’Лірі.

Цей лист, з яким ознайомилося агентство Reuters, був відповіддю на застереження американського конгресмена Раджі Крішнамурті щодо безпекових ризиків, якщо Ryanair справді замовить літаки у китайської COMAC.

Нагадаємо:

Раніше, Китай заборонив місцевим авіакомпаніям приймати нові літаки від американської Boeing Co.

20 квітня літак Boeing, призначений для використання китайською авіакомпанією, приземлився в американському виробничому центрі авіабудівника, який став жертвою двосторонніх тарифів.

Другий літак Boeing, призначений для китайської авіакомпанії, 21 квітня вирушив назад до США через обопільні мита, які ввів президент Дональд Трамп.

Компанія Boeing заявила, що знайде інших покупців для літаків, які не були поставлені до Китаю через торгову війну.