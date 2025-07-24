Правительство утвердило план реализации моратория на проверки бизнеса

Кабинет министров Украины утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными органами.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Отмечается, что с 24 июля налоговые и таможенные органы ограничат проверки предприятий с низким уровнем риска.

"Государство не будет мешать тем, кто работает честно", - рассказала Свириденко.

Проверки сохранятся только в отраслях с высоким риском, таких как оборот подакцизных товаров.

Правительство также инициирует изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Открыть новые производства против бизнеса смогут только генеральный прокурор или руководители областного уровня.

Кроме того, в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.

До 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет - на нужды обороны и восстановления.

В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений.

Напомним:

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.

Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничения проверок налоговой и таможни.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер для защиты бизнеса и стимулирования экономического роста.