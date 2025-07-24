Правительство утвердило план реализации моратория на проверки бизнеса
Кабинет министров Украины утвердил план реализации решения СНБО о моратории на безосновательные проверки бизнеса государственными органами.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Отмечается, что с 24 июля налоговые и таможенные органы ограничат проверки предприятий с низким уровнем риска.
"Государство не будет мешать тем, кто работает честно", - рассказала Свириденко.
Проверки сохранятся только в отраслях с высоким риском, таких как оборот подакцизных товаров.
Правительство также инициирует изменения в Уголовный процессуальный кодекс. Открыть новые производства против бизнеса смогут только генеральный прокурор или руководители областного уровня.
Кроме того, в течение месяца Госрегуляторная служба и министерства подадут предложения по дерегуляции и сокращению лишних разрешений.
До 21 октября силовые органы должны согласовать действия по выявлению активов под санкциями и обеспечить их возвращение в бюджет - на нужды обороны и восстановления.
В планах - запуск цифровой системы контроля и ежеквартальный пересмотр эффективности решений.
Напомним:
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел мораторий на проверки бизнеса государственными органами.
Ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко анонсировала годовой мораторий на проверки бизнеса и ограничения проверок налоговой и таможни.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении правовых и организационных мер для защиты бизнеса и стимулирования экономического роста.