Зеленський підписав мораторій на безпідставні перевірки бізнесу держорганами

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Згідно з рішенням РНБО, в Україні запроваджується мораторій на безпідставні перевірки підприємств і втручання державних органів у діяльність бізнесу в умовах воєнного стану. Мета - гарантувати економічну безпеку держави.

Ключові ініціативи, передбачені рішенням:

Уряд має вжити заходів, щоб у тримісячний термін активізувати ідентифікацію та стягнення активів осіб, на яких накладено санкції.

Уряд зобов'язаний протягом місяця вжити заходів для захисту прав іноземних інвесторів, зокрема з іноземним капіталом.

Для підприємств із незначним ступенем ризику та авторизованих економічних операторів запроваджуються обмеження на перевірки (крім тих, що працюють із підакцизними товарами);

Крім того, планується ліквідувати дублювання функцій між контролюючими органами та підвищити прозорість перевірок шляхом запровадження єдиної інформаційної бази державного нагляду.

Окремо РНБО рекомендує Верховній Раді якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, зокрема:

про посилення захисту бізнесу під час кримінального провадження;

про компенсацію інвестицій через податки;

про реформу державного нагляду;

про відповідальність посадових осіб контролюючих органів;

про використання заарештованих російських активів.

Контроль за реалізацією рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.

Нагадаємо:

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела мораторій на перевірки бізнесу державними органами.

Раніше, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та обмеження перевірок податкової та митниці.