Зеленський підписав мораторій на безпідставні перевірки бізнесу держорганами
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження правових та організаційних заходів для захисту бізнесу та стимулювання економічного зростання.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Згідно з рішенням РНБО, в Україні запроваджується мораторій на безпідставні перевірки підприємств і втручання державних органів у діяльність бізнесу в умовах воєнного стану. Мета - гарантувати економічну безпеку держави.
Ключові ініціативи, передбачені рішенням:
- Уряд має вжити заходів, щоб у тримісячний термін активізувати ідентифікацію та стягнення активів осіб, на яких накладено санкції.
- Уряд зобов'язаний протягом місяця вжити заходів для захисту прав іноземних інвесторів, зокрема з іноземним капіталом.
- Для підприємств із незначним ступенем ризику та авторизованих економічних операторів запроваджуються обмеження на перевірки (крім тих, що працюють із підакцизними товарами);
- Крім того, планується ліквідувати дублювання функцій між контролюючими органами та підвищити прозорість перевірок шляхом запровадження єдиної інформаційної бази державного нагляду.
Окремо РНБО рекомендує Верховній Раді якнайшвидше ухвалити низку законопроєктів, зокрема:
- про посилення захисту бізнесу під час кримінального провадження;
- про компенсацію інвестицій через податки;
- про реформу державного нагляду;
- про відповідальність посадових осіб контролюючих органів;
- про використання заарештованих російських активів.
Контроль за реалізацією рішення покладено на Секретаря РНБО Рустема Умєрова, а указ набув чинності з моменту оприлюднення.
Нагадаємо:
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела мораторій на перевірки бізнесу державними органами.
Раніше, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки бізнесу та обмеження перевірок податкової та митниці.