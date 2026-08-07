Штрафи за адмінправопорушення підвищать: уряд подав до Ради законопроєкт

Уряд схвалив законопроєкт, який вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення: він передбачає більш стислі строки притягнення до адміністративної відповідальності і підвищення штрафів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ідеться про проєкт закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань".

Документ розроблений Міністерством фінансів і спрямований на підвищення ефективності державного фінансового контролю та зміцнення фінансової дисципліни.

"Чинні строки притягнення до адміністративної відповідальності часто виявляються замалими: порушення законодавства з фінансових питань нерідко виявляють лише під час заходів державного фінансового контролю, коли строк накладення стягнення вже спливає", – говориться у повідомленні.

Через це винні особи уникають покарання, а заходи фінансового контролю втрачають дієвість, пояснили у відомстві.

Крім того, розміри штрафів за такі порушення (стаття 164² КУпАП) не переглядалися з 1996 року й на сьогодні не відповідають реаліям часу.

Законопроєктом запропоновано встановити строк притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань — до одного року з дня вчинення правопорушення та підвищити штрафи за статтею 164² КУпАП.

За перше порушення замість чинних 8–15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (136–255 грн) запропоновано встановити 50–70 неоподатковуваних мінімумів (850–1190 грн).

За повторне протягом року замість чинних 10–20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170–340 грн) встановити 60–80 (1020–1360 грн).

Уряд розраховує на підвищення дієвості заходів державного фінансового контролю, формування належного рівня фінансової дисципліни і запобігання повторним порушенням у сфері фінансових правовідносин.

Це повторне подання законопроєкту: раніше він був відкликаний у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Кабінету Міністрів України.

"Актуальність законопроєкту підтверджено за результатами консультацій Мінфіну з Комітетом Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності", – уточнили у міністерстві.

Після схвалення урядом законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради України.

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