Росіяни значно пошкодили завод виробника локшини Reeva
Росіяни значно пошкодили завод виробника локшини Reeva
З відкритих джерел
Внаслідок російського удару 8 вересня було суттєво пошкоджено завод виробника харчових продуктів, зокрема локшини швидкого приготування, Reeva.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Компанія зазначила, що виробництво продукції було призупинене.
Про терміни відновлення виробництва у Reeva не зазначили. Там лише заявили, що будуть намагатися зберегти робочі місця і якомога швидше відновитись.
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