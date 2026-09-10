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Росіяни значно пошкодили завод виробника локшини Reeva

Володимир Тунік-Фриз — 10 вересня, 11:47
Росіяни значно пошкодили завод виробника локшини Reeva
Росіяни значно пошкодили завод виробника локшини Reeva
З відкритих джерел

Внаслідок російського удару 8 вересня було суттєво пошкоджено завод виробника харчових продуктів, зокрема локшини швидкого приготування, Reeva.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія зазначила, що виробництво продукції було призупинене.

Про терміни відновлення виробництва у Reeva не зазначили. Там лише заявили, що будуть намагатися зберегти робочі місця і якомога швидше відновитись.

Нагадаємо:

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