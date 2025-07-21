Захист бізнесу: Свириденко анонсувала мораторій на перевірки податкової та митниці

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко анонсувала річний мораторій на перевірки й обмеження перевірок податкової та митниці.

Про це вона написала у Фейсбук.

"Уряд разом із силовими структурами та за координацією РНБО готує рішення, яке дасть бізнесу більше свободи.

Планується річний мораторій на перевірки. Це питання вже обговорене з президентом Володимиром Зеленським - його доручення чітке: дати більше свободи внутрішнім економічним силам. Це означає також продовження детінізації економіки, забезпечення рівних умов, які вигідні білому бізнесу", - зазначила вона.

В уряді розпочали аудит кримінальних справ проти бізнесу. У пріоритеті закриття безпідставних проваджень, що блокують підприємницьку діяльність. Нові справи санкціонуватимуть лише генеральний прокурор або керівники обласного та районного рівня.

Крім того, паралельно будуть обмежені перевірки податкової та митниці. Також посилять контроль за законністю слідчих дій. Перевірки будуть лише у секторах із високим ризиком, а добросовісні підприємства отримають захист.

"Ми готові ініціювати зміни до законів для кращого захисту бізнесу, реформування нагляду і справедливого використання конфіскованих активів РФ", - розповіла Свириденко.

Вона також зазначила, що наступного тижня планується також запуск грантів на виробництво боєприпасів і вибухових речовин.

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