Свириденко повідомила про перші кроки ради інвестфонду із США

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про проведення першого засідання керівної ради Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це вона написала в телеграм-каналі.

"Це ключовий орган управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США", - зазначила Свириденко.

За її словами, американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Україну представляють міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, його заступник Єгор Перелигін і державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.

"Рада затвердила правила роботи, сформувала комітети, а також надала повноваження на відкриття банківських рахунків Фонду та вибору адміністратора й інвестиційного радника", - розповіла Свириденко.

За її словами, наступний крок — визначення проєктів для перших пілотних інвестицій.

"У вересні це питання обговоримо з колегами з DFC під час їхнього візиту до Києва. Як ми неодноразово зазначали, американські інвестиції можуть бути гарантією безпеки як для України, так і для американського бізнесу в Україні", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо:

30 квітня 2025 року Україна та США підписали угоду щодо мінералів, яка передбачала створення україно-американського інвестиційного фонду, який має оперувати українськими ресурсами.

Українська делегація 11–12 квітня провела технічні консультації у Вашингтоні з адміністрацією президента Дональда Трампа щодо угоди про доступ до корисних копалин.

Свириденко оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.