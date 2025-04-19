Майбутній інвестиційний фонд США та України зможе вкладатись у інфраструктуру – Качка

Майбутній спільний інвестиційний фонд України та США матиме право інвестувати як у розробку родовищ корисних копалин, так і в інфраструктурні проєкти.

Про це повідомляє заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

"Цей фонд як фінансовий інструмент буде мати привілейоване право інвестувати у широке коло об'єктів в Україні, як тільки для цього будуть можливості.

У першу чергу йдеться про корисні копалини, але ми зацікавлені й в американських інвестиціях в інфраструктуру: дорожню, портову, енергетичну", - зазначив Качка.

При цьому він наголошує, що угода не змусить Україну передавати обʼєкти у цей фонд.

Нагадаємо:

Міністерство економіки України оприлюднило текст меморандуму зі США щодо завершення офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відбудови.

Новий етап переговорів про надра почнеться у США 24 квітня, зараз опрацьовуються технічні питання та формулювання щодо роботи майбутнього інвестиційного фонду.