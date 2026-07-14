Свириденко представила у Раді звіт про роботу уряду: чим похвалилася

Юлія Свириденко перед голосуванням у Верховній Раді про звільнення з посади прем'єрміністра представила звіт про роботу уряду.

Про це Юлія Свириденко написала у Телеграм.

Серед досягнень уряду вона називає системну перебудову енергетики України, збільшення фінансування сектору безпеки й оборони, комплексну підтримку прифронтових громад, залучення міжнародної фінансової підтримки тощо.

"Завдяки нашим героїчним енергетикам, комунальникам, залізничникам втримали енергосистему під час найважчої зими під ворожими обстрілами. Перейшли від кризового реагування до системної перебудови енергетики. Готуємо країну до наступного опалювального сезону. Плани стійкості реалізуються по всій Україні", – зазначила Свириденко.

Вона нагадала про збільшення фінансування сектору безпеки й оборони до рекордних 4,4 трлн грн і відкриття механізму контрольованого експорту української зброї.

"Підвищили зарплати вчителям, медикам і соціальним працівникам. Розширили підтримку ветеранів, родин з дітьми та внутрішньо переміщених осіб", – зазначила Свириденко.

"Посилили комплексну підтримку прифронтових громад, які найближче до війни. Це наш безпековий пояс, і весь рік ми приділяли їм особливу увагу. На підтримку громад, інфраструктури, бізнесу, аграрного сектору, освіти, науки загалом спрямовано понад 140 млрд грн", – написала вона у Телеграм.

Також за її словами політика "Зроблено в Україні" "стала одним із драйверів економічного зростання".

"Її внесок у ВВП у 2025 році становив 0,95 в.п., усі програми підтримки українських виробників були повністю профінансовані. Вдосконалена локалізація в публічних закупівлях, готується розширення локалізації на оборонні закупівлі", – зазначила Свириденко.

Також вона нагадала про запущене страхування воєнних ризиків, програму для відновлення і енергетичної стійкості. Видано 21 тис. доступних кредитів по "5-7-9" на 101 млрд грн. 37 заводів збудовано чи будуються в індустріальних парках, зазначила Свириденко.

"Залучили 19,2 млрд доларів міжнародної фінансової підтримки, зокрема рекордний обсяг фінансування у червні. Забезпечили запуск позики Ukraine Support Loan від ЄС для посилення обороноздатності та соціальної стійкості, нової програми співпраці з МВФ і подальше фінансування за механізмом Ukraine Facility", – говориться у повідомленні Свириденко.

Нагадаємо:

Верховна Рада проголосувала за звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністерки України, що означає відставку всього складу Кабінету міністрів.