Правительство снова не назначило избранного руководителя БЭБ - нардеп

На заседании правительство в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского на должность главы Бюро.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

На заседании правительства Юлии Свириденко в среду 30 июля во второй раз не назначили Александра Цивинского на должность главы Бюро экономической безопасности.

23 июля этого года конкурсная комиссия по отбору главы БЭБ, в которую входят международные представители во второй раз подала кандидатуру Цивинского на должность главы Бюро.

Ранее сразу после своего назначения, премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что процедура, из-за которой правительство не назначило избранного главу БЭБ, соответствовала законам и нормативно-правовым актам.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что победителем в конкурса на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.