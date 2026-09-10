Юлія Свириденко очолила бізнес-школу КШЕ

10 вересня експремʼєр-міністерка Юлія Свириденко стала президенткою KSE Business School (Київська школа економіки).

Про це повідомив президент Київської школи економіки (КШЕ) Тимофій Милованов.

Милованов зазначив, що донори КШЕ позитивно відреагували на новину про призначення Свириденко.

Нагадаємо:

У липні Зеленський зустрівся з Юлією Свириденко, після чого повідомив, що вона залишить посаду голови уряду й очолить "новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером".

За даними джерел "Української правди" у команді президента, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко станом на 14 липня не погодилась обійняти посаду амбасадора України в США після звільнення.

Пізніше їй пророкували посаду очільниці НАК "Нафтогаз".