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Шмигалю передали подання про призначення голови БЕБ на тлі можливих змін в уряді

Віктор Волокіта — 30 червня, 16:02
Шмигалю передали подання про призначення голови БЕБ на тлі можливих змін в уряді
Олександр Цивінський
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Конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як йдеться в повідомленні, Кабінет міністрів має 10 днів для призначення Цивінського.

"Все це відбувається на тлі розмов про можливу зміну уряду", - зауважили у ЦПК.

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Нагадаємо:

Переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.

БЕБ уряд

уряд

Шмигалю передали подання про призначення голови БЕБ на тлі можливих змін в уряді
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У конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки переміг Олександр Цивінський

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