Шмигалю передали подання про призначення голови БЕБ на тлі можливих змін в уряді

Конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Як йдеться в повідомленні, Кабінет міністрів має 10 днів для призначення Цивінського.

"Все це відбувається на тлі розмов про можливу зміну уряду", - зауважили у ЦПК.

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Нагадаємо:

Переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.