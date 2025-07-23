Кандидатуру Цивінського на посаду директора БЕБ знову подали до Кабміну

Конкурсна комісія з добору директора БЕБ надіслала документи щодо кандидатури Олександр Цивінського на цю посаду назад до Кабінету міністрів.

Про це повідомляє пресслужба комісії.

"14 липня Конкурсна комісія надіслала відскановані матеріалів щодо переможця конкурсу назад до Кабінету Міністрів", - йдеться у повідомленні.

Оригінали цих матеріалів передали до уряду 21 липня.

Олександр Цивінський підтвердив, що документи щодо його призначення вже перебувають у Кабінеті міністрів України.

Він подякував комісії з добору за принципову позицію і надану інформацію, а також висловив сподівання на "законне та зважене" рішення уряду і нового прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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Нагадаємо:

Нова премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що процедура, через яку уряд не призначив обраного голову БЕБ, відповідала законам і нормативно-правовим актам.

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.