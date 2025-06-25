У конкурсі на керівника Бюро економічної безпеки переміг Олександр Цивінський

Переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ та один з керівників операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.

Про це стало відомо з трансляції засідання комісії конкурсу на посаду директора БЕБ.

Уряд має десять днів на офіційне призначення його головою бюро. Наступне засідання уряду планується 25 червня.

Ніхто з претендентів не набрав необхідні чотири голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав три голоси від міжнародних членів комісії. Троє українських представників комісії не поділяють цей вибір.

Детектив НАБУ Михайло Буртов та кандидат Олег Борисенко отримали по три голоси від представників уряду.

Олександр Цивінський мав голоси від представників міжнародних організацій, тому саме він виграв у конкурсі, згідно з законом про БЕБ. Тепер його кандидатуру має розглянути та затвердити уряд.

Як пояснює "Судово-юридична газета", відповідно до закону про БЕБ, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 4 членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2 членів конкурсної комісії від "міжнародників".

Разом з тим, якщо під час проведення повторних голосувань з відповідного питання рішення не прийнято протягом 24 годин з моменту першого голосування, вважається прийнятим рішення, за яке проголосували не менше 3-х членів конкурсної комісії, у тому числі не менше 2-х членів конкурсної комісії від "міжнародників".

Олександр Цивінський — керівник 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Брав участь в операції "Чисте місто" з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував Денис Комарницький.

Олександр Цивінський — керівник третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Карʼєру провів в органах внутрішніх справ, був одним із перших 70 детективів тоді новоствореного Національного антикорупційного бюро України. У своїй анкеті повідомляв, що не був членом політичних партій.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Як зазначив Центр Протидії Корупції, Цивінський "вже не раз розповідав: з батьком, який проживає в рф, він не спілкується роками". До того ж, як детектив НАБУ, раніше Цивінський проходив всі перевірки для отримання доступу до держтаємниці.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що посли країн G7 направили листа голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, у якому наполягають, аби реформа Бюро економічної безпеки передбачала перезавантаження його керівництва на прозорому конкурсі та перевірку доброчесності інших співробітників органу.

Рік тому комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ, який не було погоджено із міжнародними партнерами.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у новій редакції законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.

Верховна Рада на засіданні 11 квітня 2024 року підтримала у першому читанні законопроєкт №10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).