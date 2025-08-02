Свириденко віддана зобовʼязанням перед МВФ попри невиконання "маяка"

Першого серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко провела розмову із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, це відбулось після невиконання зобовʼязань щодо призначення очільника БЕБ.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"Ми продовжуємо працювати разом з командою над бюджетом на 2026 рік і шукаємо оптимальні рішення для забезпечення фінансової стабільності в умовах війни та продовження реформ", — зазначила Юлія Свириденко за результатами зустрічі.

Окрім цього, місію МВФ очікують у Києві наприкінці серпня.

"Український Уряд розраховує на подальшу підтримку з боку Фонду та підтверджує відданість взятим зобов’язанням", – додали у повідомленні.

Україна у межах зобовʼязань перед МВФ мала призначити обраного конкурсною комісією очільника БЕБ до кінця липня, чого країна не виконала.

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Нагадаємо:

Рішення щодо призначення нового керівника Бюро економічної безпеки можуть ухвалити вже наступного тижня.

Олександр Цивінський, переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), заявив, що Служба безпеки України не виявила підстав для його непризначення.

На засіданні уряд вчергове не затвердив обраного конкурсною комісією з відбору очільника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександра Цивінського на посаду очільника Бюро.

Раніше повідомлялося, що переможцем у конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки став детектив НАБУ Олександр Цивінський.

24 червня конкурсна комісія отримала інформацію від СБУ про рекомендацію провести поліграф стосовно окремих кандидатів, родичі яких, як вказали у СБУ, мають певні зв’язки з РФ, зокрема і Цивінський.

Згодом конкурсна комісія передала прем'єр-міністру Денису Шмигалю подання щодо переможця конкурсу з обрання голови БЕБ Олександра Цивінського.

Та Кабмін не затвердив Олександра Цивінського на посаді керівника Бюро економічної безпеки України.